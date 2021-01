Bochum siegt dank Zulj, aber Burgstaller trifft

Der VfL Bochum ist in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga bis auf einen Zähler an Tabellenführer Hamburger SV herangerückt. Robert Zulj und Co. setzten sich am Donnerstagabend zum Abschluss der 18. Runde in einem Krimi beim FC St. Pauli mit 3:2 durch und fixierten damit den fünften Sieg in den jüngsten sechs Runden. Zulj leistete einen großen Beitrag, war an zwei Toren direkt beteiligt. St. Pauli blieb trotz eines Tors von Guido Burgstaller als 16. in der Abstiegszone.