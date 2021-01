Polizeiinspektion: Randalierer überschwemmten WC

Turbulent endete Mittwochabend eine Streitschlichtung in Gratwein-Straßengel in der Steiermark: Die zwei Streithähne verletzten drei Polizisten, doch damit nicht genug - einer der schließlich festgenommenen Betrunkenen (39) stopfte Teile seiner Kleidung in eine Toilette auf der örtlichen Inspektion. Diese ging daraufhin über und setzte den Verwahrungsraum unter Wasser. Der 39-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, sein Kontrahent (50) angezeigt.