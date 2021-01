Chinas Industrie steigerte Gewinne trotz Pandemie

Trotz Corona-Pandemie hat die chinesische Industrie ihre Gewinne 2020 gesteigert. Sie wuchsen um 4,1 Prozent auf umgerechnet knapp 821 Milliarden Euro, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. 2019 hatte es noch einen Rückgang von 3,3 Prozent gegeben. Die exportorientierte Industrie Chinas profitiert von einem wachsenden Auslandsgeschäft. Der Exportweltmeister stellt viele Waren her, die in der Corona-Krise gefragt sind - von medizinischer Ausrüstung wie Atemmasken bis hin zu Computern für das Homeoffice.