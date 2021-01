Auf Genuss nicht verzichten

Normalerweise trifft man sich in der Weinbar Zum echten Leben in Neusiedl am See einmal im Monat zum Weinstammtisch. Da das jetzt nicht möglich ist, hat man sich etwas einfallen lassen. Der Chef des Hauses, Franz Kast, lädt zu virtuellen Weinverkostungen. Dieses Mal auch mit einigen kulinarischen Schmankerln.