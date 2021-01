Rares Luchspaar in Niederösterreich gesichtet

Eigentlich hatte die Wildkamera schon am Heiligen Abend Bilder des Luchspärchens unter den Christbaum gelegt. Doch zuerst wollten Artenschützer es genau wissen. Jetzt aber ist die Öko-Sensation fast 100 Jahre nach der Ausrottung in den Wiener Quellschutzwäldern an der Rax in Niederösterreich perfekt.