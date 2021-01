Verbotszone verkürzt: Wirbel um Wahlwerbung

Arm an Themen, aber reich an Zankerei geht mit dem heutigen Tag der Gemeinderatswahlkampf in der Landeshauptstadt dem Ende zu. Noch gestern blies die VP zu einer letzten Attacke. Die SP habe den Radius der Verbotszone für Wahlwerbung von 60 auf 20 Meter rund um Wahllokale reduziert, um auch auf den letzten Metern vor der Stimmabgabe zu werben, lautet der Vorwurf. „Es ist alleine die SP, die fast bis zur Tür des Wahllokals noch wirbt. Das ist eine Unart, welche eine über Jahrzehnte hinweg absolut regierende Partei eigentlich nicht nötig haben sollte“, echauffiert sich VP-Klubobmann Peter Krammer.