Angeklagter bedankt sich bei seinen Lebensrettern

Reanimation im Schwurgerichtssaal

Die vorsitzende Richterin, Sabine Anzenberger, wählte sofort den Notruf und erhielt dort bereits hilfreiche Anleitungen über das weitere Vorgehen. Mitten im Gerichtssaal starteten die Beteiligten Reanimationsmaßnahmen, sogar ein Defibrillator kam zum Einsatz. So gelang es schließlich, die Herz-Kreislauf-Funktion des Patienten wieder in Gang zu bringen. Kurz darauf übernahmen Sanitäter des Roten Kreuzes und der Notarzt die weitere Versorgung des Mannes, der per Rettungshubschrauber C 17 zum Spital geflogen wurde.