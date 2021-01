Netflix-Serie „Bridgerton“ bekommt zweite Staffel

Die Serie basiert auf einer gleichnamigen Romanreihe und dreht sich um das Leben und die Tanzbälle der Londoner High Society im frühen 19. Jahrhundert. Produziert wird „Bridgerton“ von Shonda Rhimes, die unter anderem als Schöpferin der Krankenhausserie „Grey‘s Anatomy“ bekannt wurde. Erzählt wird die Geschichte der Familie Brigderton. In der zweiten Staffel soll es um die Suche an einer Ehefrau für den ältesten Sohn Anthony gehen. In der ersten Staffel wurde die Liebesgeschichte der ältesten Tochter Daphne mit dem Duke of Hastings erzählt.