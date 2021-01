Auf einen ist immer Verlass

Das Bundesligaspiele betrifft, kann ihm in Hartberg keiner das Wasser reichen. Schon 253 Mal hielt Christian Klem in der höchsten Liga seine Knochen hin. Damit ist er auch der Bundesliga-Haudegen schlechthin der Oststeirer. „Das Bauchgefühl vor dem Auftakt ist sehr gut, wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns“, sagt der Verteidiger. Doch der 29-Jährige traut dem Braten nicht - dafür ist er schon zu lange im Geschäft. „Ich hab schon alles mitgemacht. Vorbereitungen, in denen wir in Testspielen permanent eine auf den Deckel bekommen haben. In der Meisterschaft hat es anschließend dennoch funktioniert. Und natürlich hab ich es auch andersherum erlebt. Wo wir tatsächlich stehen, das werden wir erst nach den ersten Runden wissen“, meint Klem, der seine bereits elfte Saison im Oberhaus bestreitet.