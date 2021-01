Ein Duell mit dem ehemaligen Chef

Weil der Mittelfeldmotor schon in jungen Jahren zur Ausbildung nach Holland gegangen ist, war er nie Fan eines steirischen Vereins (“Mein Klub war immer Barcelona„), aber vor Sturms aktuellen Darbietungen zieht er den Hut: “Die haben Qualität, die Ergebnisse sprechen für sich! Sturm gehört wie wir zu den vier Top-Klubs, die heuer die Meisterschaft so spannend wie lange nicht machen. Am Freitag gibt’s sicher einen offenen Schlagabtausch. Schade nur, dass die Fans da nicht dabei sein können. Ich hoffe, sie dürfen bald wieder ins Stadion, denn Fußball ohne Zuschauer ist halt nicht das Gleiche. Besonders für Rapid, das die geilsten Fans in Österreich hat."