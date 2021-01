In manchen Fällen Impfung von Politikern korrekt

Die „Tiroler Krone“ erreichen immer wieder Mitteilungen, die besagen, dass Politiker vorzeitig geimpft worden wären. Während die Vorwürfe in manchen Fällen korrekt sind, sind sie in anderen unbegründet. So zum Beispiel in den Gemeinden Mutters und Götzens. Dort sind die Ortschefs Mitglied eines Verbandes, der regelmäßig in den Altenheimen tätig ist.