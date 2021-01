Rapid Wien gibt den neuen Ausrüster bekannt

Jetzt ist die Katze auch ganz offiziell aus dem Sack, was den neuen Ausrüster des SK Rapid Wien betrifft - und das im wahrsten Sinne des Wortes! Mit Saisonstart 2021/22 werden die Grün-Weißen in Dressen des weltweit beliebten Sportartikelherstellers Puma und nicht mehr in jenen von adidas auflaufen.