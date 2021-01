Steirische Apotheker betonen: „Wir könnten impfen“

Das Angebot der Apotheker, selbst Impfungen durchführen zu können, wurde bislang immer abgeschmettert. In Covid-Zeiten wird es erneut gemacht. Warum?

Weil schlicht die Nachfrage da ist. Wir haben es an der Zeckenschutzimpfung im Vorjahr schon gemerkt, die Rate ist zurückgegangen, sicher auch weil viele nur für den Pikser nicht in Arztpraxen gehen wollten. Wir werden von jedem Dritten, der Impfstoff kauft, gefragt, ob er nicht schnell bei uns geimpft werden könne. Und man muss sich nur ausrechnen, wie lange das dauert, bis der Großteil der Steirer geimpft ist, wenn das nur Ärzte machen dürften! Was, ersten Erhebungen zufolge, gar nicht einmal alle durchführen wollen.