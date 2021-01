Unfälle auf Bergen: Weniger Tote, mehr Verletzte

Im Jahr 2020 waren 7466 Verletzte zu verzeichnen. Das Zehn-Jahresmittel liegt bei 7525 Verletzten. Im Zeitraum der Ausgangssperren im März und April verunfallten 2020 rund 1200 Personen weniger als im langjährigen Mittel. Wie auch in den vergangenen Jahren war Tirol im Bundesländervergleich wieder trauriger Spitzenreiter sowohl bei den Verletzten, als auch bei den Toten. 88 Personen starben 2020 in Tirols Bergen, in Salzburg waren es 40 und in Oberösterreich und der Steiermark jeweils 37 Tote.