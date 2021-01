Marathon-Programm am Lieblingskurs vor der WM

Während bei den Damen Katrin Ofner, die zuletzt ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hat, ihr WM-Ticket schon in der Tasche hat, geht‘s bei den Herren hart zu: Gleich acht Männer rittern um die WM. Die Generalprobe dafür steigt von Mittwoch bis Sonntag. Das Marathon-Programm in Idre Fjäll beschert dem Tross drei Rennen binnen fünf Tagen. Am Mittwoch (ORF Sport plus übeträgt das Finale ab 12:55 Uhr live und in Farbe) wird auf verkürzter Strecke gefahren, am Wochenende dann auf dem Originalkurs.