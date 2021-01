Traumpaar Ben Affleck und Ana de Armas getrennt

Laut eines Insiders im Magazin „People“ machten die beiden Stars per Telefon miteinander Schluss: „Es war eine Entscheidung auf Gegenseitigkeit. Sie sind einfach an verschiedenen Punkten in ihrem Leben. Aber es besteht immer noch eine tiefe Liebe und Respekt füreinander.“ Ein anderer Freund bestätigt, dass das Aus an unterschiedlichen Zukunftsplänen lag: „Sie hatten einige Diskussionen, wie es für sie zusammen weitergeht. Am Ende haben sie entschlossen, sich zu trennen!“