Neues Virus sorgt jetzt für neue Sorgen in NÖ

Was zu erwarten war, ist nun eingetreten: Auch vor dem größten Bundesland macht die in Großbritannien entdeckte mutierte Form des Virus nicht Halt. Eine Frau aus dem NÖ-Zentralraum gilt derzeit als Verdachtsfall. Ihr Vortest auf das neue Virus fiel ebenso positiv aus, wie die PCR-Checks ihrer beiden Kontaktpersonen. „Alle drei Personen wurden abgesondert und alle drei Befunde zur Sequenzierung an die AGES gesendet“, erklärt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Weitere Fälle gelten ob der hohen Ansteckungsgefahr des neuen Virus zudem als wahrscheinlich.