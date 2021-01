LASK: „Diese Ehre ist für uns ein Auftrag!“

Das spricht für den Weg, den der LASK in den letzten Jahren eingeschlagen hat“, lobt Kapitän Gernot Trauner. Die Linzer dominieren bei der „Krone“-Fußballerwahl: Trauner führt in der Wertung Fußballer des Jahres, dazu sind Dominik Thalhammer (Trainer des Jahres) und Marko Raguž (Jungstar des Jahres) in ihren Kategorien vorne. Das freut auch LASK-Superfan Jürgen Woisetschläger, der mit seinen Söhnen Simon und Maximilian fleißig Stimmen für seine Schwarz-Weißen sammelt. „Danke an die Fans. Uns wäre aber lieber, wenn sie uns neben der Wahl auch bei den Spielen live im Stadion unterstützen könnten“, hofft Trauner auf das Ende der Geisterspiele.