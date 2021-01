Ex-Polizist attackierte Autofahrer und Kollegen

Er rannte vor der anrückenden Polizei in seine Wohnung in Wien-Brigittenau, wo dann auch die WEGA samt Taser im Einsatz war. Trotzdem gelang ihm fast eine Messerattacke auf einen Polizisten! Richterin Nicole Baczak blieb nach dem Gutachten von Psychiater Peter Hoffmann - „ungünstige Prognose, Gefährlichkeit“ - nur die Einweisung in eine Anstalt.