Austritte: Weniger Katholiken in der Steiermark

Seelsorge wurde in der Krise positiv angenommen

Die Gründe für die Austritte sind vielfältig. Insgesamt zeigt sich der gesamtgesellschaftliche Trend einer loseren Kirchenbindung, gleichzeitig wird im Krisenjahr 2020 das Festhalten sichtbar. „Vielen ist in diesem Jahr das Engagement der Kirche positiv aufgefallen. Auch die Bedeutung der Gemeinschaft ist in Zeiten von Isolation und Distanz wieder bewusster geworden“, sagt Edith Wieser, Leiterin der Kirchenbeitragsstelle der Diözese Graz-Seckau.