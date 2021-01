Palmeiras steht im Finale der Copa Libertadores

Das Finale der Copa Libertadores - dem südamerikanischen Gegenstück zur europäischen Champions League - wird am 30. Jänner im legendären Maracana-Stadion in Rio de Janeiro wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen. Die Boca Juniors und der FC Santos treffen am Mittwochabend (Ortszeit) im zweiten Halbfinal-Duell aufeinander. Im Hinspiel in Buenos Aires hat 0:0 geendet. Nach rund sechs Monaten Corona-Pause hatte die Copa Libertadores im September den Spielbetrieb wieder aufgenommen.