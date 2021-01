Wetterextreme halten Europa fest im Würgegriff

Nächste Kältewelle am Wochenende erwartet

Die nächste „Eiswalze“ klopft schon an unsere Türen: Vor allem im Lungau, Osttirol und Kärnten sind in den Nächten auf Freitag und Samstag erneut Temperaturen um minus 20 Grad möglich. Im Flachland bleibt es etwas wärmer, doch sorgen bereits ab dem heutigen Mittwoch Böen mit bis zu 65 km/h für schneidende Kälte. „Ab kommender Woche sollte sich die Lage wieder etwas entspannen“, so UBIMET-Meteorologe Nikolas Zimmermann.