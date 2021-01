ManUnited stößt Liverpool (vorerst) vom Thron!

Im unteren Tabellen-Viertel verhalf Newcastle United Sheffield United zum ersten Saisonsieg in der Meisterschaft. Die „Magpies“ verloren beim Tabellenletzten nach 45-minütiger Unterzahl durch einen Hand-Elfmeter eine Viertelstunde vor Schluss 0:1. Während Sheffield nach 186 Tagen endlich wieder erfolgreich war, tut sich Newcastle seit einem Monat schwer. Den letzten Sieg feierte das Team des in der Kritik stehenden Trainers Steve Bruce am 12. Dezember.