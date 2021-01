Der Rückrunde droht noch vor dem Start das Aus

Heimtrainings mit Videokonferenz, Fitness-Apps und geleitete Gymnastikeinheiten – die Fußball-Amateurvereine ließen ihrer Kreativität freien Lauf. Kein Wunder, es gibt keine Zeit zu verlieren. Denn bereits fünf Wochen nach dem geplanten Trainingsstart am 25. Jänner sollte der Anpfiff für die Nachtragsspiele erfolgen. Sollte! „Es sieht derzeit nicht so aus, als könnte das gehalten werden“, kommt NÖFV-Präsident Johann Gartner nach dem Auftritt von Sportminister Werner Kogler auf Servus TV ins Grübeln. „Von Sportarten mit Körperkontakt werden wir noch ein paar Wochen weg sein. Oder sogar länger“, so Kogler.