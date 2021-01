Ein Hallen-Traum am Schwarzlsee

„Die Vision gibt es“, sagt Landesverbandspräsident Gerald Pototschnig. „Wir dürfen nicht dem Aus des Dusika-Stadions nachweinen, sondern müssen Lösungen suchen.“ In Novo Mesto wurde 2018 auf 9090 Quadratmeter eine 250 Meter lange Bahn gebaut. „Das könnte man auch in der Schwarzlhalle machen, dazu gäbe es die Option, mobile Tribünen aufzustellen. So hättest du im Inneren die Möglichkeit, Events wie Konzerte durchzuführen“, weiß Pototschnig. So wäre das Aus in Wien vielleicht eine Chance für die Steiermark.