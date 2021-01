Zahl der Drogentoten im Vorjahr auf fünf gesunken

Das Hilfsangebot werde erweitert: Die Suchthilfestrategie 2030 sieht eine stärkere Regionalisierung vor. Derzeit stehen das Drogenambulatorium Villach mit angeschlossenen Beratungsstellen Spittal in neu in Feldkirchen zur Verfügung. In der Region Ost gibt es das Drogenambulatorium Klagenfurt mit Stellen in Völkermarkt und seit Anfang 2020 in Wolfsberg.