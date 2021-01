Arabella Kiesbauer fix bei „Starmania21“

Groß war das Aufsehen nach der „Krone“-Story, dass Mirjam Weichselbraun per sofort für den Privatsender PULS 4 in den Ring steigt und dort das Erfolgsformat „The Masked Singer“ moderieren wird. Das wird sie anstelle von Kollegin Arabella Kiesbauer tun. Doch was wird mit Letzterer jetzt passieren?