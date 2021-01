Schwarzenegger: „Habe Trump niemals so erlebt“

Doch trotz der großen Spaltung des Landes und der wachsenden Sorge einer weiteren Radikalisierung gibt sich Schwarzenegger in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ zuversichtlich. Die USA würden die Krise überwinden. „Das können wir gut in Amerika, wieder aufstehen, neu aufbauen. Auch diesmal wird es so sein“, verspricht Schwarzenegger.