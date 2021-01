Trotz Corona-Falls: Zidane darf Real coachen

Ungeachtet eines Corona-Falls in seinem Umfeld wird Trainer Zinedine Zidane den spanischen Fußballmeister Real Madrid am Samstagabend im Ligaspiel bei CA Osasuna coachen dürfen. Der Franzose bestätigte am Freitag Medienberichte, wonach er negativ auf das Virus getestet worden sei. „Am Ende darf ich doch mit der Mannschaft mitfahren“, sagte er in Madrid nach dem Abschlusstraining des Teams.