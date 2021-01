24 Infizierte in Seniorenzentrum in Eisenerz

In einem Seniorenzentrum in Eisenerz (Bezirk Leoben) ist es in den vergangenen Tagen zu einem Coronavirus-Cluster gekommen. Sowohl Mitarbeiter als auch Bewohner sind in dem Zentrum der Volkshilfe infiziert worden. Betroffen waren am Freitag 14 der insgesamt 74 Bewohnerinnen und Bewohner und zehn Mitarbeiter bestätigte Mario Pfundner, Leiter der Seniorenzentren Steiermark.