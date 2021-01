Schwarzfahrer wider Willen?

Christina Bachmaier vom Verkehrsverbund Ostregion (VOR) kann das nicht nachvollziehen, eine Mehrgebühr für ältere Fahrgäste wurde in den letzten Wochen nicht ausgestellt. Sollte die Dame eine Strafe bezahlt haben, könne sie sich gerne an den Kundenservice wenden, um der Sache auf den Grund zu gehen. Die Höhe der Strafe sei jedenfalls „unüblich“, so die VOR-Sprecherin: „Es gibt viele Möglichkeiten, Fahrscheine zu erwerben. Personenkasse, Automat, Onlineshop oder Handy-App, bei denen man sogar für einen Verwandten oder den Nachbarn Tickets kaufen kann. Wenn gerade ältere Personen offensichtlich keine Möglichkeit haben, digital ein Ticket zu erwerben, werden unsere Kontrollore nicht strafen.“ Bei der ersten sinnvollen Möglichkeit, müsse aber ein Ticket gelöst werden. Bachmaier: „Das ist kein Freibrief fürs Schwarzfahren!“