Liebesbriefe aus 1. Weltkrieg zurück in Familie

Auch Brief von König dabei

Die Briefe waren an eine Mrs. Mary Fortune adressiert. Geschrieben hatte die Briefe ihr Ehemann George Fortune, der im Ersten Weltkrieg in der Durham Light Infantry diente. Die Sammlung enthält auch einen Brief von König Georg V., der bestätigt, dass Marys Mann im Alter von 27 Jahren im Kampf gefallen war. „Schicke dir Liebe + Baby, ich bin dein dich liebender Ehemann George“, ist einer der Briefe unterzeichnet.