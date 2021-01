Vier Kinderhotels in Kärnten sind ausgezeichnet

Vier Familienhotels aus Kärnten haben es in die Top 50 des kinderhotel.info Awards geschafft: das Kinderhotel Ramsi in Hermagor, das Familienhotel Kreuzwirt am Weissensee, Smileys Kinderhotel in Trebesing und das nawu Kinderhotel in Hermagor. Zur Auswahl standen 765 Hotels aus 16 europäischen Ländern.