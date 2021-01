Infos und Tipps für junge Menschen bei Jobsuche

In ganz Tirol vertreten

In Innsbruck gibt es das „InfoEck der Generationen“ am Bozner Platz 5 (E info@infoeck.at), in Imst (oberland@infoeck.at) und Wörgl (woergl@infoeck.at) ist die Jugendinfo am Johannesplatz 6-8 bzw. in der Christian-Plattner-Straße 8. Auskünfte gibt es auch telefonisch unter der Gratishotline 0800/800508.