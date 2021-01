Steiermark: Kommen bald keine Notärzte mehr?

Worum es geht? Ein Blick zurück ins Jahr 2015. Am 1. Jänner trat eine Novelle zum Krankenanstalten-Arbeitsgesetz in Kraft, welche die Dienstzeit des Spitalspersonals auf 48 Stunden pro Woche begrenzte. Betroffen waren auch Notärzte, die via Rettungshubschrauber oder in Einsatzfahrzeugen rund um die Uhr Leben retten.