Teile von römischem Theater in Bregenz freigelegt

Das Theater konnte 2000 Besucher fassen - womit die Einwohnerzahl des damaligen Brigantium übertroffen wurde. Es sei relativ einfach gestaltet gewesen, sagte Karl Oberhofer, Archäologe der Universität Köln. Die Grundmauern hätten aus Stein bestanden, während die Sitzreihen in Holz ausgeführt waren, was typisch für die römischen Theater in den Nordwestprovinzen gewesen sei. „Vergleichsweise schnell und kostengünstig errichtet“, stellte Oberhofer fest.