Dachstuhl in Adnet in Flammen

Alarmstufe 2 in Adnet: Um 20.50 Uhr wurde am Dienstag die Feuerwehr zu einem Brand eines Wohnhauses gerufen. Da der Dachstuhl in Flammen stand, wurden auch der Löschzug Wiestal und die Floriani aus Hallein zusätzlich alarmiert. Ein Christbaum mit echten Kerzen dürfte den Brand ausgelöst haben. Nach ersten Informationen gibt es keine Verletzten.