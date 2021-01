Wechsel unter dem Motto „nie mehr 2. Liga“

Oroz wurde in Wien beim Sportclub, der Austria und der Vienna groß, ehe er in die Salzburg-Akademie wechselte. Für Liefering spulte er seit 2018 48 Zweitligaspiele (drei Tore, ein Assist) ab. In der Vorsaison kam er zudem in sechs Spielen in der UEFA Youth League zum Einsatz. Dort schied die U19 der Mozartstädter erst im Halbfinale gegen Real Madrid aus.