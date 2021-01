Deal? Hartberg angelt nach Sturm-Eigengewächs

Trainingslager bereits am 4. Jänner - gab’s so in der Hartberger Historie auch noch nie. Coach Markus Schopp hatte nach dem ersten Rasentraining in Catez in Slowenien aber trotzdem ein Grinsen aufgesetzt. „Weil wir top Bedingungen vorgefunden haben. Mit Rakowitz und Sturm waren auch zwei zuletzt öfter und länger verletzte Spieler voll im Training. Ich hab diese Zeit als Spieler in Italien ohnehin immer sehr geschätzt, weil die Saison quasi durchläuft und du durch nichts unterbrochen wirst. Es hat sich wie eine verlängerte Länderspielpause angefühlt - und jetzt müssen wir die Mannschaft auf die nächsten, sehr intensiven Wochen vorbereiten.“