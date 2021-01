Bildung als „Waffe“ im Kampf gegen Protestantismus

Canisius, der neben Theologie auch Philosophie studiert hatte, erkannte, dass man das einfache Volk erreichen muss, damit man es im Namen des Papstes am Glauben halten kann. Die katholischen Bildungseinrichtungen in jener Zeit befanden sich in einem furchtbaren Zustand. Canisius nahm an, dass der Katholizismus den Wettstreit nur dann bestehen könne, wenn alle Gläubigen eine gute Ausbildung hätten.