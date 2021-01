„Ablösen auch jetzt nicht erwünscht“

„Dafür sind die Aussichten zu unsicher, den Vereinen fehlt viel Geld“, meint Max Hagmayr. Der international gut vernetzte Spielerberater weiß aber auch: „Es gibt Klubs, die Ressourcen besitzen und Gas geben. Die investieren halt in Relation zur Situation. Aber Ablösen sind wie bereits im Sommer auch jetzt nicht erwünscht.“



Zu viele Kaderleichen

Die Zeiten werden vor allem für arbeitslose Profis vorerst nicht rosiger. „Weil die Vereine ihre Kaderleichen nicht wegbekommen“, sagt Hagmayr, der mit Fans in Stadien erst im Sommer rechnet. „Hoffentlich normalisiert sich bis dahin die Situation. Auch ohne Impfung sollte meiner Meinung nach eine begrenzte Anzahl von Fans in den Stadien bald wieder möglich sein“, so Hagmayr, dessen Berufsleben auch auf den Kopf gestellt wurde.