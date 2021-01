„Wissensdurst“ in Abholbox

Sein Service funktioniert jedenfalls sehr einfach und ist so erfolgreich, dass schon bald zu der Abholbox in der Unterwagramerstraße in der Landeshauptstadt weitere Filialen dazu kommen sollen. Scharls Credo: „Buch und Wein können gemeinsam trösten und das seelischer Immunsystem stärken.“ Wessen literarische Bedürfnisse jetzt m geweckt wurden,der schreibt einfach ein E-Mail an office@buchhandlung-boeck.at und erhält sogleich per SMS einen Code. Sodann wird alles in der Box mit Rechnung und Zahlschein hinterlegt. Zusätzliches Asset: Vor dem Bücherzentrum gibt es einen großzügigen Parkplatz, also sind Kunden auch diese Sorge los.