Pietro Lombardi wurde Opfer von Kreditkartenbetrug

„Dieses Jahr war echt kein schönes Jahr für mich“, gestand Pietro Lombardi jetzt auf Instagram. „Es ist Anfang des Jahres was passiert, was mich echt traurig gemacht hat, was mich in ein Loch fallen lassen hat.“ Er sei Opfer eines Kreditkartenbetrugs geworden, so der 28-Jährige weiter. „Wir reden hier nicht von 1000 oder 5000 Euro, sondern wurde mir eine halbe Million Euro geklaut.“