„Fast and Furious“-Star Tyrese Gibson: Ehe-Aus!

„Fast and Furious“-Star Tyrese Gibson (42) und seine Ehefrau Samantha Lee haben ihre Trennung bekannt gegeben. „Wir fühlen uns unglaublich gesegnet, dass wir uns gefunden haben, und zutiefst dankbar für die vier Jahre, die wir miteinander verheiratet waren“, hieß es in dem Statement, dass beide am Mittwoch auf Instagram veröffentlichten.