Schicksale 2020: Diese Dramen bewegten Salzburg

Attentat auf Wiener: Geschäftsmann überlebt neun Schüsse

Mindestens neunmal schoss der Täter – mutmaßlich ein Niederländer (31) – in der Nacht des 8. Juli in Zell am See auf sein Opfer, einen Wiener Geschäftsmann (39). Der Mann überlebte das Attentat dank Not-OPs. Kurz nach der Tat konnte die Polizei den Verdächtigen fassen – eine verlorene Schlüsselkarte führte zu ihm. Er befindet sich noch in U-Haft.