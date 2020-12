Modernstes Bürger-Service via Handy

Zu „GrazMobil“ (70.400 Downloads) sagt Yasmin Steinbauer (Bild unten) vom Marketing der Holding Graz: „Diese App ist in der aktuell herausfordernden Corona-Zeit von ganz besonderer Bedeutung. Sie ermöglicht das kontaktlose Kaufen von Öffi-Tickets und kann so helfen, vor Ansteckung zu schützen. Man kann auch seine Routen planen, und für den Ticketkauf in der App gibt es immerhin zehn Prozent Ermäßigung.“