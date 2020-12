Hitzestau führte in Ranten zu Brand in Wohnhaus

Ein Hitzestau oberhalb eine Herds hat am Stefanitag in Ranten (Bezirk Murau) zu einem Brand in einem Wohnhaus geführt. Drei Feuerwehren waren mit fünf Fahrzeugen im Löscheinsatz. Der 35-jährige Besitzer blieb unverletzt, die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt.