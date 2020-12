Lautsprecheransage warnte vor Bombe in Nashville

Anrainer konnten wurden von Polizei in Sicherheit gebracht

Die Polizei war am Morgen darüber informiert worden, dass in der Straße Schüsse gefallen seien, und ging dem Anruf nach. Dabei wurde sie auf das Fahrzeug aufmerksam, in dem eine aufgenommene Nachricht vor einer Bombenexplosion binnen 15 Minuten warnte. Die Polizei habe umgehend Sprengstoffexperten alarmiert und die Anrainer in Sicherheit gebracht, sagten Polizeichef John Drake und Polizeisprecher Don Aaron.