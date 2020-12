So kamen die Krippen in unsere Wohnungen

Das Krippenaufstellen in Kirchen wird Mode

Die Jesuiten stellten (wie in Graz) also Krippen auf, um die Weihnachtsgeschichte zu transportieren - und die Idee kam so gut an, dass sie andere Pfarren kurzerhand kopierten. „Mitte des 18. Jahrhunderts hat es dann viele Krippen in steirischen Kirchen gegeben“, weiß Heimo Kaindl.