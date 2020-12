„Schätzen Dinge erst, wenn man sie uns wegnimmt!“

Worum es geht? Joe Gardener ist Jazz-Musiker und Lehrer. Ein kleiner Fehltritt katapultiert ihn von den Straßen New Yorks zwar nicht ins Jenseits, dafür ins „Davorseits“, einem fantastischen Ort, an dem neue Seelen geboren werden und reifen, bevor sie auf die Erde kommen. Der verzweifelte Versuch wieder auf die Erde zu gelangen ist witzig, manchmal traurig, aber in jedem Fall hinreißend unterhaltend. Sasa Schwarzjirg durfte den zweifachen Oscar-Preisträger und Drehbuchautor Pete Docter, die Oscar-Nominierte Produzentin Dana Murray und Co-Drehbuchautor Kamp Davis interviewen.